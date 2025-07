Clic ya no basta para cancelar suscripciones en EEUU, pero hay otras formas de darse de baja

NUEVA YORK (AP) — Una regla de "clic para cancelar", que habría facilitado a los consumidores de Estados Unidos poner fin a sus suscripciones no deseadas, ha sido bloqueada por un tribunal federal de apelaciones días antes de que entrara en vigor. Sin embargo, hay formas de cancelar esas suscripciones y afiliaciones, incluso si es necesario trabajar un poco para lograrlo.

La norma también habría requerido que las empresas informaran cuándo terminarían las pruebas gratuitas y las ofertas promocionales, y permitieran a los clientes cancelar suscripciones recurrentes tan fácilmente como las iniciaron. Pero incluso sin la nueva directriz federal, aquí hay algunas maneras de cancelar las suscripciones y las cuotas por ser miembro.

Utilice recordatorios en el calendario y revise sus facturas con regularidad

Expertos de la Consumer Federation of America —una asociación de organizaciones sin fines de lucro enfocadas en defender a los consumidores— recomiendan establecer recordatorios en el calendario para cuando termine un período de prueba gratuito, con el fin de recordarle cancelar ofertas promocionales antes de que comiencen los costos recurrentes reales. El proceso de inscripción automática, en el cual la empresa no le recuerda al consumidor por correo electrónico que una prueba está a punto de terminar y comenzarán pagos mensuales más altos, también estaba en el núcleo de la regla de la Comisión Federal de Comercio (FTC).

“Ningún modelo de negocio de suscripción debería estar estructurado para beneficiarse de un proceso de cancelación tipo carrera de obstáculos”, expresó Erin Witte, directora de Protección al Consumidor de la Consumer Federation of America, en un comunicado sobre la norma con respecto a hacer clic para cancelar.

El revisar con regularidad sus facturas de tarjetas de crédito y débito también puede ayudarle a llevar un registro de cualquier cargo recurrente, incluidos aumentos de precio que usted podría haber pasado por alto o que no anticipaba al probar una nueva suscripción o afiliación a algo.

Conozca los términos y condiciones de su suscripción

“Las empresas facilitan que los consumidores hagan clic para inscribirse y facilitan que las empresas retiren fondos automáticamente de las cuentas de los consumidores”, declaró Shennan Kavanagh, directora de litigios del National Consumer Law Center (NCLC) —un organismo sin fines de lucro para defender a consumidores de bajos recursos—, en un comunicado sobre la regla de la FTC en torno a dar un clic para cancelar. "La gente no debería (tener que) pasar meses tratando de cancelar suscripciones no deseadas". Sin embargo, dada la regla anulada de la FTC, las empresas aún podrían requerir legalmente que los clientes cancelen afiliaciones o suscripciones por teléfono, incluso cuando permiten inscribirse, matricularse y pagar facturas en línea. Los defensores del consumidor dicen que esto impone una carga adicional de tiempo y energía al consumidor para detener un cobro recurrente no deseado, pero a veces conocer los términos de la suscripción y hacer una llamada telefónica vale la pena. Existen algunos servicios que le cancelan a usted la suscripción Aplicaciones como Rocket Money y servicios como Trim, al cual se accede a través de un navegador, pueden llevar un registro de las cuotas mensuales recurrentes y suscripciones de usted, de forma gratuita o con el pago de una cuota, y pueden ayudarle a detectar nuevas o incluso cancelar algunas. Para los padres, especialmente, un servicio como Trim podría ayudarles a saber que un niño ha iniciado una nueva suscripción, juego o afiliación antes de que las cuotas sean recurrentes. Y Rocket Money trabajará activamente para poner fin por usted a suscripciones no deseadas, por una cuota mensual. Si la compañía no puede poner fin o cancelar la suscripción o afiliación con éxito, proporcionará al cliente la información necesaria para hacerlo. Trim también ofrece este servicio, en su forma premium, por una tarifa adicional. Resista las ofertas al cancelar La FTC está avanzando actualmente con los preparativos para un juicio relacionado con el programa Prime de Amazon, el cual acusa al minorista de inscribir a los consumidores en su programa Prime sin su consentimiento y de dificultar la cancelación de suscripciones. A menudo, cuando un consumidor intenta cancelar una suscripción a algo como Prime, que ofrece entrega gratuita y video en streaming, la empresa ofrecerá un mes o más de la suscripción a una tarifa promocional, a mitad de precio u otros valores que parecen mejores, para tentar al cliente a quedarse. Mantenerse firme ante lo que podría parecer una buena oferta puede ayudarle a detener los cobros mensuales recurrentes antes de que olvide cancelarlos nuevamente. Aceptar otro periodo de prueba o tarifa promocional, que es otra vía hacia la inscripción automática, solo perpetúa el ciclo, según los defensores del consumidor. ¿Qué habría hecho la regla de la FTC? La regla de la FTC habría requerido que las empresas obtuvieran el consentimiento del cliente antes de cobrar por afiliaciones, renovaciones automáticas y programas vinculados a periodos gratuitos de prueba. Las compañías también habrían tenido que informar cuándo terminarían las pruebas gratuitas y las ofertas promocionales.

La Corte Federal de Apelaciones para el Octavo Circuito indicó recientemente que la FTC cometió un error de procedimiento al no elaborar un análisis regulatorio preliminar, el cual se requiere para normas cuyo impacto anual en la economía de Estados Unidos es superior a US$100 millones.

La FTC indicó que no tenía que elaborar un análisis regulatorio preliminar porque inicialmente determinó que el impacto de la regla en la economía nacional sería inferior a US$100 millones. Un juez de derecho administrativo determinó que el impacto económico sería superior al umbral de US$100 millones, y el tribunal decidió anular la norma.

El gobierno del expresidente Joe Biden había incluido la propuesta de la FTC como parte de su iniciativa "El tiempo es dinero", cuyo objetivo era combatir inconvenientes para el consumidor.

