ClickHouse adquiere HyperDX para acelerar el futuro de la observabilidad

ClickHouse, la empresa detrás de la base de datos analítica más rápida del mundo, anunció hoy la adquisición de HyperDX, una plataforma de observabilidad de código abierto basada en ClickHouse. Esta adquisición estratégica refuerza el compromiso de ClickHouse por ofrecer las soluciones más rápidas, rentables y escalables para desarrolladores y empresas de todo el mundo, incluida la observabilidad.

La adquisición combina el rendimiento y la escalabilidad inigualables de ClickHouse con la experiencia orientada al desarrollador de HyperDX para crear una plataforma de observabilidad completa que integra de manera transparente reproducción de sesiones, excepciones, registros, métricas de infraestructura y rastreo distribuido a través de un enfoque nativo de OpenTelemetry.

“Las funcionalidades de análisis y el ecosistema abierto de ClickHouse la convierten en una tecnología potente para la observabilidad. No obstante, la experiencia de usuario final carecía de algunas características integrales presentes en soluciones más establecidas. HyperDX es muy interesante, ya que combina una experiencia de consultas mejorada con una interfaz de usuario más intuitiva para flujos de trabajo de observabilidad exploratorios”.

Viktor Eriksson, Lovable

"La observabilidad es fundamentalmente un problema de datos", indicó Tanya Bragin, vicepresidenta de producto y marketing de ClickHouse. "El tamaño del conjunto de datos dicta qué tan difícil y costoso será diseñar una plataforma de observabilidad. Por ese motivo, ClickHouse ha sido la columna vertebral de las plataformas de observabilidad durante años, con tecnología para soluciones de registros, métricas y rastreo para firmas como eBay y Netflix".

Originalmente, ClickHouse exploró nuevas soluciones de observabilidad durante su transición de Datadog a su pila de LogHouse interna ( Cómo diseñamos una plataforma 19 PiB Logging con ClickHouse y ahorramos millones ), que se basó en ClickHouse para manejar sus cargas de trabajo a escala de petabytes. Durante este proceso, descubrieron HyperDX y observaron la facilidad con la que podía transformar una implementación de ClickHouse existente en una plataforma de observabilidad completa.

"Cuando comenzamos HyperDX, teníamos dos principios fundamentales: queríamos diseñar la mejor plataforma de observabilidad de código abierto posible, y ClickHouse era la ÚNICA base de datos con la tecnología para lograrlo", explicó Michael Shi, director ejecutivo de HyperDX. "Nuestra misión siempre ha sido ayudar a que los ingenieros diagnostiquen y resuelvan problemas de producción más rápido, y ClickHouse ha sido una parte muy importante de ese camino desde el primer día".

El futuro de la observabilidad de código abierto

A través de conversaciones, las empresas descubrieron que compartían la misma visión:

La observabilidad debe ser rentable y fácil de usar para los desarrolladores

El rendimiento y la escalabilidad de ClickHouse la convierten en la mejor base para la observabilidad

La experiencia orientada al desarrollador de HyperDX permite que los equipos la implementen sin esfuerzo

La integración ofrece numerosos beneficios, entre ellos:

Recopilación de datos basada en estándares: tanto ClickHouse como HyperDX han asumido un compromiso con OpenTelemetry, y actualmente ClickHouse mantiene el exportador ClickHouse OpenTelemetry

Priorización del código abierto: hacer que una observabilidad sólida sea accesible para todos, con productos de nube que ofrezcan una experiencia operativa simple y rentable

Acceso a datos flexible: acceso directo a datos de observabilidad con varias opciones de análisis

Rendimiento de datos ultrarrápido: consulte terabytes en cuestión de segundos para solucionar problemas en tiempo real

HyperDX Cloud seguirá prestando servicios a los clientes existentes e incorporando nuevos, y el proyecto de código abierto seguirá siendo mantenido y desarrollado de forma activa. Al mismo tiempo, la hoja de ruta conjunta está pensada para sumar herramientas de observabilidad aún más potentes para los ingenieros.

Primeros pasos

Explore más detalles en el blog de ClickHouse ( ClickHouseadquiere HyperDX, el futuro de la observabilidad de código abierto ) o el blog de HyperDX ( ClickHouse adquiere HyperDX para acelerar el futuro de la observabilidad de código abierto ).

Si quiere probar HyperDX, puede comenzar a hacerlo de manera gratuita en nuestra nube o alojarlo en su propia infraestructura.

Acerca de ClickHouse

ClickHouse es la empresa detrás del sistema de gestión de bases de datos analíticas de código abierto más rápido del mundo. Utilizado por firmas como eBay, Netflix y Cloudflare, ClickHouse permite procesar conjuntos de datos a escala de petabytes con una eficiencia y una rentabilidad inigualables.

Acerca de HyperDX

HyperDX es una plataforma de observabilidad de código abierto basada en ClickHouse que ofrece una experiencia nativa de OpenTelemetry transparente. Integra reproducción de sesiones, excepciones, registros, métricas de infraestructura y rastreo distribuido para ayudar a que los ingenieros diagnostiquen y resuelvan problemas de producción más rápido.

