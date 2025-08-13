Clientes de Puerto Rico sufren 27 horas de cortes de electricidad al año aun sin huracanes: EIA
13 ago (Reuters) - Los clientes en Puerto Rico experimentaron un promedio de 27 horas de interrupciones de la red eléctrica anualmente entre 2021 y 2024 excluyendo eventos importantes como huracanes, dijo el miércoles la Administración de Información de Energía de Estados Unidos.
Esto en comparación con los clientes del territorio continental estadounidense por lo general experimentan alrededor de dos horas de interrupciones por año, excluyendo eventos importantes, dijo la EIA en una nota.
Los clientes de Puerto Rico experimentaron una media de 19 interrupciones del servicio el año pasado, 14 no relacionadas con grandes acontecimientos y cinco causadas por ellos, dijo la EIA.
La agencia señaló que, además de las inclemencias meteorológicas, las interrupciones del suministro eléctrico en Puerto Rico también estuvieron relacionadas con problemas de transmisión, distribución y capacidad de generación.
Puerto Rico lleva mucho tiempo sufriendo cortes de electricidad regulares y generalizados debido al deterioro de sus infraestructuras, a la quiebra en 2017 de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) y a una serie de huracanes devastadores.
(Reporte de Ashitha Shivaprasad en Bengaluru. Editado en español por Natalia Ramos)
