Clima: 1149 muertos por última ola de calor en España
Desde el comienzo del verano, 2635 víctimas.
Según estimaciones del Sistema de Monitorización Diaria de Mortalidad (MoMo), gestionado por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, se han registrado 2635 muertes atribuibles a las olas de calor desde el inicio del verano, lo que supone un aumento del 40% en comparación con el mismo periodo de 2024.
El sistema MoMo, si bien no puede establecer una relación causal definitiva, produce una estimación fiable del exceso de muertes en comparación con las expectativas históricas al cruzar los datos de mortalidad diaria con los datos de temperatura proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Los datos más preocupantes se refieren a los grupos de población vulnerables: casi la totalidad de las víctimas (2529) eran personas mayores de 65 años, en particular mayores de 75, para quienes el calor récord habría agravado afecciones médicas preexistentes, como enfermedades respiratorias o cardíacas.
Sin embargo, el calor también causó muertes directas. Al menos 23 personas han fallecido por insolación, una cifra que ya supera el número de fallecimientos directos en verano registradas en los últimos dos años.
Además de las muertes, las abrasadoras temperaturas han dificultado aún más la labor de bomberos y militares en la lucha contra los incendios forestales que asolan el noroeste de España desde el 3 de agosto.
Se espera la tregua climática, prevista por la Aemet, a partir de hoy, con la esperanza de que la bajada de las temperaturas y la llegada de lluvias al norte alivien la emergencia en todos los frentes. (ANSA).
