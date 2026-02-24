Clima: al menos 14 muertos por lluvias en Brasil

Según la información más reciente de la administración municipal, varias personas también se encuentran desaparecidas.

"El río Paraibuna se ha desbordado. Se ha llamado al cuerpo de bomberos para responder a las inundaciones, deslizamientos de tierra y el riesgo estructural de desprendimiento de rocas en las laderas. En tan solo unas horas, se han recibido más de 40 llamadas de emergencia", declaró el teniente de bomberos Henrique Barcelos.

Mientras tanto, las autoridades han declarado el estado de desastre público. Se han abierto tres escuelas para acoger a los desplazados y se han suspendido las clases en la red pública.

Las precipitaciones acumuladas han alcanzado aproximadamente 170 milímetros en algunos barrios del municipio, ubicado en la Zona da Mata, una región montañosa con riesgo constante de deslizamientos de tierra.

El Instituto Meteorológico Nacional (INMET) prevé más lluvias para hoy en Juiz de Fora y otros municipios de Minas Gerais, con riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.

(ANSA).