Clima.- Al menos 20 muertos, entre ellos diez niños, por una riada causada en Haití por el huracán 'Melissa'
MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -
Al menos 20 personas han muerto, diez de ellas menores de edad, y otra decena están desaparecidas por la crecida de un río en la zona sur de Haití, donde ya se ha dejado notar el temporal de viento y lluvias que arrastra a su paso el huracán 'Melissa', según un balance de las autoridades locales.
El director general de Protección Civil, Emmanuel Pierre, ha confirmado este recuento al periódico 'Le Nouvelliste', asegurando no obstante que es un balance "provisional" porque "continúan las búsquedas".
El río La Digue se ha desbordado de madrugada a su paso por Petit Goâve, en el departamento Oeste. El agua ha anegado las calles aledañas y arrasado también con viviendas y vehículos.
'Melissa', que dejó al menos tres muertos en Jamaica y llegó a alcanzar la categoría cinco en la escala de Saffir-Simpson, tocó tierra este miércoles de madrugada en Cuba, donde el presidente, Miguel Díaz-Canel, ha confirmado "cuantiosos" daños materiales.
En el caso de Haití, no figura en la ruta de paso del huracán, pero la ONU ya había advertido de que podía ser uno de los más afectados. El Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos prevé que durante todo el día persistan condiciones propias de una tormenta en territorio haitiano.
