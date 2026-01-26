Clima: Alerta roja en Galicia por borrasca Joseph, escuelas cerradas

El sistema de mensajería telefónica 'Es-alert' emitió un aviso a la población, instando a la máxima precaución y a evitar acercarse a los cursos de agua, que están en riesgo de desbordamiento por las lluvias torrenciales. Esta alerta permanecerá vigente hasta el amanecer del martes.

La Junta de Galicia decidió suspender las clases en aproximadamente 20 municipios de Pontevedra, medida que se mantendrá también este martes.

El presidente regional, Alfonso Rueda, hizo un llamado a la "máxima prudencia" ante lo que describió como un evento meteorológico "excepcional", insistiendo en que es la primera alerta roja por lluvias en más de 20 años en la región. (ANSA)