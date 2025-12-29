Clima: Alerta roja en Santiago de Chile por ola de calor extremo

Así lo anunció el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta a Desastres (SENAPRED), basándose en las previsiones difundidas por la Dirección Meteorológica chilena.

Según los expertos, las temperaturas máximas en el Gran Santiago se situarán entre 33 y 36 grados, valores similares a los previstos en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule y Ñuble, con picos de hasta 37 grados en las áreas de la precordillera de los Andes.

"Con la declaración de alerta roja se movilizarán todos los recursos disponibles, considerando la extensión y la intensidad del fenómeno", precisó SENAPRED en una nota difundida en sus redes sociales oficiales.

Las autoridades han invitado a la población a limitar la exposición al sol, a mantener una adecuada hidratación y a prestar especial atención a niños, ancianos y personas vulnerables.

La emergencia se agrava por el alto riesgo de incendios: el Cuerpo Forestal y los bomberos chilenos ya están comprometidos en el control de varios focos activos, según informa Infobae.

El presidente Gabriel Boric ha hecho un llamado a la máxima prudencia, instando a evitar fogatas, fuegos y comportamientos de riesgo en las áreas verdes.

"Prevenir un incendio es siempre más fácil que combatirlo", dijo, solicitando la colaboración de los ciudadanos y la notificación oportuna de posibles situaciones de peligro.

(ANSA).