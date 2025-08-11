Clima: altas temperaturas e incendios en Portugal
La etapa del Giro de Portugal, también interrumpida este domingo
- 1 minuto de lectura'
Casi todos se encuentran en el norte del país, la zona más afectada durante el fin de semana.
Los más preocupantes se localizan en las provincias de Trancoso, Covilha y Vila Real.
En esta última, en particular, las llamas alcanzaron las proximidades de las localidades de Relva, Lordelo y Borbela, donde parte de la población (especialmente las personas mayores) fue evacuada por precaución.
Este domingo, incluso la Vuelta a Portugal sufrió un revés.
La cuarta etapa, actualmente en curso en la provincia de Vila Real, se interrumpió en el kilómetro 132 debido a las llamas en la Serra do Alvao (la etapa completa fue de 183 kilómetros).
En tanto, en las zonas más afectadas, se esperan altas temperaturas este lunes, y las autoridades mantienen la alerta máxima en 123 municipios, mientras que 55 se encuentran en riesgo muy alto y otros 79 en riesgo alto. (ANSA).
