Clima: aluvión y cientos de viviendas destruidas por fuertes lluvias en Santiago

Durante un período de menos de una hora, se registraron más de 17,4 mm de lluvia, lo que sorprende en pleno verano y bajo un contexto de altas temperaturas. Este fenómeno climático inusual ha sido acompañado por pronósticos de más precipitaciones y tormentas eléctricas.

La localidad de Lo Barnechea sufrió una marcada remoción de tierras, que generó imágenes impactantes de barro y rocas, forzando el corte de la ruta G-21 hacia Farellones, una popular área para deportes de alta montaña durante el invierno. Los equipos de emergencia han estado trabajando desde la madrugada en el despeje de las rutas y se mantiene una restricción de tránsito en la zona.

En Maipú, al sur de Santiago, más de 200 casas quedaron completamente destruidas, según el alcalde Tomás Vodanovic, quien solicitó al gobierno central tratar la emergencia con la misma seriedad que los recientes incendios en el sur del país.

"Tenemos un fenómeno climático que nunca habíamos vivido y con consecuencias que tampoco habíamos experimentado… la experiencia de la gente ayer es haber estado compartiendo en familia, ver cómo cae lluvia y granizo, al principio sorprenderse, reírse y en 30 minutos ver su casa completamente inundada y destruida", aseguró el edil.

La jornada de hoy se centra en el catastro de daños y la remoción de escombros y barro, junto con esfuerzos de sanitización en espacios públicos y operativos de vacunación en áreas afectadas por aguas servidas debido al colapso de los sistemas de drenaje.

La directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), Alicia Cebrián, confirmó que hasta el momento se han reportado 341 viviendas dañadas en números preliminares: 300 en Maipú, 33 en Padre Hurtado y 8 en Las Condes.

El pronóstico del tiempo para hoy indica más precipitaciones en Santiago, con hasta 15 mm esperados en la zona cordillerana y hasta 5 mm en los valles.

Andrés Moncada de la Dirección Meteorológica de Chile advirtió sobre la violencia de estos chubascos, que pueden durar solo unos minutos pero dejar grandes acumulaciones de agua.

Este fenómeno, que afecta desde la Región de Coquimbo hasta El Maule, se debe a un núcleo de aire frío que inestabiliza la atmósfera, generando corrientes de aire ascendentes y condiciones propensas a tormentas eléctricas y granizo.

El fenómeno climático se espera que se desplace hacia territorio argentino en los próximos días y las autoridades continúan monitoreando la situación (ANSA).