Clima: Brasil perdió €5.000 millones a causa de los desastres ambientales

Así lo especifica un informe de la consultora de seguros Aon que destaca una disminución en comparación con el año anterior, cuando los daños alcanzaron alrededor de 11.000 millones de euros, impulsados principalmente por las devastadoras inundaciones en el estado de Rio Grande do Sul.

El estudio especifica que la cifra para 2025 se mantiene por encima de los promedios históricos y refleja la mayor frecuencia de eventos extremos, junto con la vulnerabilidad de la infraestructura urbana y el sector agrícola.

La principal causa de pérdidas fue la sequía, responsable de aproximadamente 4.400 millones de euros, el 88% del total. Las regiones más afectadas fueron el centro-oeste y el sudeste, con importantes impactos en la agroindustria, la producción de energía y el suministro de agua.

Las tormentas, por otro lado, causaron daños por un valor aproximado de 580 millones de euros, afectando a viviendas, negocios e infraestructuras, especialmente en el sur y el sudeste. En general, el panorama descrito por Aon confirma la urgente necesidad de fortalecer las políticas de gestión del riesgo climático, con un mayor enfoque en la prevención, los sistemas de alerta temprana y la planificación a largo plazo.

(ANSA).