Clima: Cada vez más tormentas con rayos mortales

Un motociclista falleció este lunes en Salento, mientras que el domingo un joven de 15 años resultó gravemente herido en Abruzos.

Las zonas más afectadas por los rayos, según el Instituto Nacional de Salud de Italia (ISS), son Friuli, la región de los lagos de Lombardía, la región de Roma y, en general, las montañas prealpinas y los Apeninos.

Sin embargo, en general, no hay zonas en Italia exentas del riesgo de rayos.

"Las llamadas tormentas eléctricas autorregenerativas, que tienden a persistir en la misma zona durante varias horas y están relacionadas con los rayos, están en aumento", declaró el físico atmosférico Teodoro Georgiadis, del Instituto de Biometeorología del Consejo Nacional de Investigación (IBIMET-CNR).

La formación de estas tormentas se debe a la evaporación cada vez mayor del mar: masas de aire cargadas de humedad ascienden hasta la altitud y, junto con el aumento de las temperaturas superficiales, desencadenan estos fenómenos.

Los rayos, además de causar muertes, causan numerosas lesiones cada año. Los daños causados por una descarga eléctrica son muy variados: según Lsessi, un grupo estadounidense de apoyo para supervivientes de descargas eléctricas, van desde la pérdida de la capacidad de escribir y leer hasta dolores de cabeza, pérdida de audición en un oído, fatiga, depresión, náuseas, pérdida de memoria a corto plazo, insomnio, parálisis total, quemaduras corporales, neuropatía y problemas digestivos.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, el ISS ha establecido una serie de normas según la ubicación. Ante todo, en la montaña o al aire libre, hay que evitar refugiarse bajo un árbol o en un bosque, y mantenerse alejado de los postes (incluidos los de las paradas de autobús).

Si no es posible refugiarse en interiores, se recomienda mantenerse alejado de objetos afilados o metálicos y permanecer agachado.

Además, nadar en la playa o en un lago durante una tormenta eléctrica es peligroso: el agua es un buen conductor de electricidad. Lo mejor es salir de la playa y buscar refugio.

Aunque la casa sea un lugar seguro, es mejor evitar ducharse o lavar la ropa.

También es recomendable desenchufar los electrodomésticos y evitar hablar por teléfono fijo. El coche es un lugar seguro, pero se debe evitar tocar el estéreo y cualquier pieza metálica de su interior. En un barco, si no se puede atracar, lo mejor es alejarse del árbol. Los aviones, trenes y teleféricos también son seguros.

Por último, al acampar, es mejor permanecer fuera de la tienda de campaña y evitar tocar los postes metálicos. Las autocaravanas y caravanas también son lugares seguros. (ANSA).