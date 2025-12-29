Clima: Calor extremo en Buenos Aires en el cierre del año

Así, en la última semana del año, está comenzando la primera ola de calor de la temporada. En simultáneo, rige una alerta amarilla por tormentas en varias regiones del país, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo advirtió sobre jornadas consecutivas con marcas térmicas elevadas que persistirán hasta el miércoles 31 de diciembre. El alivio llegará recién con el inicio del nuevo año, mientras gran parte del país se mantiene expectante ante el fenómeno.

El alerta por altas temperaturas y probables temporales se mantiene en zonas de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Chaco y Formosa, donde se espera que los efectos del calor sean más severos. La combinación de altas temperaturas, baja humedad y escasez de lluvias eleva el riesgo de incendios forestales, un aspecto sobre el que diversos organismos ya han advertido en los últimos días.

En Buenos Aires, el termómetro continuará en ascenso para el martes, con mínimas de 26° C y máximas de 37° C, acompañado de vientos leves y sin probabilidades de lluvias.

El miércoles 31 de diciembre, justo con el festejo del fin de años, se perfila como el día más caluroso, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que podrían ubicarse entre 27 y 38° C, pero la sensación térmica podría ser aún mayor y superar los 40° en Buenos Aires y sus alrededores.

El jueves 1 de enero, de acuerdo con el parte oficial del SMN, llegaría el alivio. El pronóstico anticipa un leve descenso de la temperatura, con mínimas de 19° C y máximas en torno a 30° C. Aunque el cielo permanecerá parcialmente nublado, no se esperan lluvias. (ANSA).