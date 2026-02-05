Clima: Ciclón Leonardo, más de 6.000 evacuados por riesgo de aluviones en España

El número total de personas evacuadas preventivamente ascendió a más de 6.000, 5.000 de ellas en la región sur de Andalucía, incluyendo a todos los residentes del municipio de Grazalema, y más de mil en la región centro-occidental de Extremadura, a causa del riesgo de inundaciones fluviales, informaron las autoridades de Protección Civil.

Andalucía también alberga la mayoría de las más de 140 carreteras donde el tráfico quedó cortado debido a inundaciones o deslizamientos de tierra. Se han enviado mensajes de alerta máxima a los residentes de Jerez de la Frontera y Puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz, debido al riesgo de inundaciones por el desbordamiento del río Guadalete.

En el municipio de Sayalonga (Málaga), la Guardia Civil y miembros de la UME (Unidad de Emergencias del Ejército) continúan la búsqueda de una mujer de 45 años que fue arrastrada al río Turvilla la noche del miércoles mientras intentaba salvar a su perro.

El transporte ferroviario se encuentra prácticamente bloqueado en Andalucía: Renfe suspendió la mayoría de las conexiones regionales y de media distancia, así como las líneas de alta velocidad Madrid-Málaga y Sevilla-Córdoba. (ANSA).