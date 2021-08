Clima de negocios en chile mejora, pero incertidumbre afecta inversiones: informe

SANTIAGO, 4 ago (Reuters) - El clima para los negocios en Chile ha mejorado para este año en medio de señales de recuperación económica, reveló el miércoles un sondeo del Banco Central que, sin embargo, destacó el temor que existe mucha incertidumbre que afecta las inversiones.

En su Informe de Percepción de Negocios de agosto, el organismo señaló que aumentó la proporción de empresas que afirma que su desempeño mejoró en el último año e incluso superaron sus expectativas, pese a las restricciones debido a la pandemia de coronavirus.

"Entre quienes responden la encuesta, alrededor del 57% espera que dentro de un año el desempeño de su negocio será mejor que el actual", destacó el informe.

"No obstante, varios manifiestan preocupación hacia el 2022, en particular porque las medidas de apoyo a los ingresos —que estiman han sido el principal factor de dinamismo del gasto privado— ya no estarían presentes", agregó.

Las firmas consultadas creen que "la recuperación del empleo seguirá siendo más lenta que la de la actividad, pues muchas han implementado mejoras de eficiencia o porque prefieren retrasar la decisión de contratar ante lo que consideran importantes fuentes de incertidumbre en ámbitos más allá de la pandemia".

El país tiene actualmente un agitado clima político en medio de los debates que enfrentará una asamblea que redacta una nueva Constitución y en un año de elecciones presidenciales.

"Una fracción mayoritaria de las empresas indica que estas fuentes de incertidumbre están afectando negativamente sus decisiones de inversión", detalló el documento.

Los riesgos en torno a la evolución de la pandemia de COVID-19 han perdido relevancia, surgiendo con más intensidad la preocupación por la situación política, la evolución de las manifestaciones sociales, así como el aumento de costos y la disponibilidad de insumos.

Materiales de construcción, artículos de ferretería y autos son algunos de los rubros que han presentado falta de disponibilidad, lo que a su vez a presiona los precios. (Reporte de Fabián Andrés Cambero)

Reuters