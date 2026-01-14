Clima de principios de enero no amenaza a cereales de invierno ucranianos, dicen meteorólogos

KIEV, 14 ene (Reuters) - Las condiciones meteorológicas de los 10 primeros días de enero no han supuesto una amenaza para las cosechas de cereales de invierno de Ucrania, afirmaron el miércoles los meteorólogos estatales.

Ucrania produce tradicionalmente cereales de invierno - trigo y cebada de invierno-, que se siembran en otoño en el hemisferio Norte y se cosechan en el verano del año siguiente.

Los cereales de invierno suelen rendir más que los de primavera, pero los riesgos meteorológicos también son bastante elevados.

"No se han observado fenómenos amenazadores para la hibernación de los cultivos de invierno y frutales", afirman los meteorólogos en un informe.

El Ministerio de Economía ucraniano dijo que los agricultores habían sembrado unos 4,7 millones de hectáreas de trigo de invierno y 586.100 hectáreas de cebada de invierno para la cosecha de 2026, en su mayor parte la misma superficie que sembraron un año antes.

Desde finales de la semana pasada, en toda Ucrania se han producido fuertes heladas con temperaturas nocturnas que han alcanzado los 18 grados Celsius bajo cero, y aún se desconoce su impacto en los cultivos.

Según los meteorólogos, la temperatura crítica para los cultivos de trigo de invierno se sitúa entre -13 y -16 grados Celsius a una profundidad de 3 centímetros.

En algunas regiones del sur de Ucrania, la temperatura a una profundidad de 3 cm descendió a principios de enero hasta los 9 grados bajo cero, señalaron. (Reporte de Pavel Polityuk. Editado en español por Ricardo Figueroa)