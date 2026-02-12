Clima: el cambio climático favoreció megaincendios en Chile y Argentina

Investigadores de Argentina, Chile, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos realizaron un "estudio de atribución" de las condiciones climáticas de los incendios y de la sequía precedente.

En él se concluye que los eventos meteorológicos extremos concomitantes a los incendios fueron entre 2,5 y 3 veces más probables debido al calentamiento global desencadenado por la quema de combustibles fósiles.

"Impulsados por un calor extremo superior a 38 °C, meses de sequía y vientos feroces de 40 a 50 km/h, los incendios se propagaron muy rápido", señala el sitio de WWA.

En Chile, los incendios destruyeron más de mil viviendas, con 23 fallecidos y 64 mil hectáreas consumidas. En Argentina se quemaron más de 45 mil hectáreas y al menos 3 mil personas fueron desplazadas.

"En ambas regiones, el evento habría sido menos frecuente en un mundo 1,3 °C más frío. En la región chilena, la probabilidad de eventos como este aumentó aproximadamente tres veces, y aproximadamente 2,5 veces en la Patagonia, debido al cambio climático antropogénico", indica el informe.

Además, señala que las precipitaciones fueron muy bajas en la temporada previa a los incendios: "la intensidad de las precipitaciones disminuyó aproximadamente un 25% en la región chilena y un 20% en la región patagónica.

Al mismo tiempo, las temperaturas fueron muy altas, lo que provocó una alta evapotranspiración y, por consiguiente, una vegetación seca".

De acuerdo al WWA, en ambas regiones los modelos climáticos proyectan "una transición hacia condiciones meteorológicas más severas, propicias a los incendios, junto con una disminución de las precipitaciones estacionales. Esta sólida coincidencia entre los modelos nos da una alta confianza en que los cambios ya observados son impulsados por el cambio climático", concluye. (ANSA).