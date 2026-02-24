Clima: El "ciclón-bomba" que se abatió sobre EE. UU. captado por satélites

Aproximadamente 60 millones de personas se encuentran bajo alerta meteorológica, cientos de miles se encuentran sin electricidad y en algunas zonas se han prohibido los viajes no esenciales.

La constelación GOES, compuesta por cuatro satélites geoestacionarios, una colaboración entre la NASA y la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos), está monitoreando la situación meteorológica.

Las imágenes muestran la enorme tormenta orbitando sobre la costa noreste, clasificada como ciclón bomba.

El término se refiere a una tormenta en la que la presión atmosférica central disminuye al menos 24 milibares en 24 horas y, por lo tanto, se intensifica muy rápidamente.

Uno de los satélites GOES también captó rayos dentro del ciclón. Esto sugiere que se está produciendo un temporal de nieve: un fenómeno atmosférico muy poco común que consiste en nevadas acompañadas de rayos, y que puede ocurrir cuando corrientes de aire frío chocan con otras más húmedas cerca del suelo.

Los temporales de nieve son extremadamente raros en el sur de Europa, pero son algo más frecuentes, especialmente a finales de otoño y principios de primavera, en el norte de Europa y en algunas partes de Estados Unidos y Japón.

Lo que dificulta aún más la observación del fenómeno es que la nieve amortigua el sonido de los truenos, que solo se oyen a corta distancia. (ANSA).