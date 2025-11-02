Clima. El huracán 'Melissa' deja ya 64 muertos a su paso por el Caribe

MADRID, 2 de noviembre de 2025 (Europa Press) - Al menos 64 personas han muerto al paso del huracán 'Melissa' por los países caribeños, especialmente por Haití y Jamaica, donde han fallecido al menos 59 personas y más de una veintena siguen desaparecidas. La Dirección de Protección Civil de Haití ha constatado 31 muertos, 20 heridos y 21 desaparecidos hasta el pasado 31 de octubre, según la última actualización del organismo. Mientras, el último balance del Gobierno jamaicano, publicado este pasado sábado, ha elevado de 19 a 28 el número de muertos, de acuerdo con los datos publicados por la Oficina del Primer Ministro. El huracán, que ya se ha ido debilitando y se dirige a Bermudas, también ha causado estragos a su paso por Panamá, donde han muerto cuatro personas —entre ellas dos niñas—, República Dominicana, donde ha muerto una persona, y Cuba, donde de momento no se han registrado fallecidos.

