Clima: El primer huracán de la temporada en el Atlántico alcanza la categoría cuatro
MADRID, 16 Ago. 2025 (Europa Press) -
El huracán 'Erin', el primero de la temporada atlántica, ha ganado fuerza en las últimas horas hasta alcanzar la categoría cuatro de la escala de Saffir Simpson y avanza por el Caribe con vientos máximos sostenidos de unos 215 kilómetros por hora.
Así lo refleja una alerta del Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos, que ha avisado este sábado de los avances de un "peligroso" ciclón que, en principio, no tocará tierra.
Sí se espera, no obstante, que la zona exterior del huracán pueda dejar lluvias en algunos archipiélagos de la zona, entre ellos las Islas Vírgenes y Puerto Rico.
