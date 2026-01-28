Clima: Emergencia en Catania, "100 millones de euros es primera asignación"

Durante la reunión de Catania que se ve en un video publicado por el Palacio Chigi, Meloni aseveró que "nadie cree que podamos abordar seriamente este problema con 100 millones de euros para tres regiones; lo dejé muy claro"

En ese sentido, recordó que, "incluso en el caso de Emilia-Romaña, que se cita a menudo, el decreto que abordó integralmente las necesidades del desastre en ese momento llegó unas semanas después"

"Actualmente, para algunas regiones, ni siquiera tenemos una lista de los municipios involucrados. Al principio, le dimos menos a Emilia Romagna, pero luego, por supuesto, llegaron los recursos", continuó Meloni

"Al gastar dinero, debemos recordar que es dinero de los ciudadanos, no nuestro. Es una tarea que debe realizarse con cierta seriedad, por lo que necesitamos tener toda la información sobre la cantidad real de recursos necesarios y, como siempre, los recursos llegarán"

"Quería aprovechar esta oportunidad para aclarar algunas controversias. No sé si son engañosas o no, pero no son necesarias, porque estamos intentando dar respuestas", aseveró

"Este es también el motivo —añadió la premier— de la reunión de esta mañana. Evidentemente, mientras trabajamos en este mapeo, especialmente en Sicilia, que fue la región más afectada; también queríamos comprobarlo por nosotros mismos y escuchar a los administradores y prefectos qué creen que es necesario para que podamos realizar un trabajo más organizado"

"Quiero agradecer a Fabio Ciciliano y a todo el Departamento de Protección Civil por su extraordinaria labor, especialmente en materia de prevención. Los planes de prevención funcionaron bien, y por eso hoy hablamos de reconstruir y no de llorar a las víctimas. El Departamento de Protección Civil merece reconocimiento por su extraordinaria labor y, obviamente, también por la rapidez con la que intentan abordar todos los problemas", prosiguió Meloni

"En Niscemi, según la premier, "la situación es particularmente compleja" y "nos proponemos dar respuestas inmediatas. Ustedes saben mejor que yo, porque viven en esta zona, que Niscemi no es ajena a estos desastres, y el sentimiento de la población respecto a lo ocurrido en 1997 es muy fuerte, con indemnizaciones que llegan después de 14 años, y finalmente después de 28"

"Esto es algo que, en mi opinión, impactó con razón a los ciudadanos y sus expectativas políticas. Me gustaría que trabajáramos juntos para crear una historia completamente diferente, y por eso mi objetivo es trabajar con rapidez y dar respuestas rápidas", expresó

La premier realizó un vuelo en helicóptero sobre las zonas afectadas por el mal tiempo en Sicilia

De hecho, voló a Catania y luego abordó un helicóptero acompañado por el jefe del Departamento Nacional de Protección Civil, Fabio Ciciliano

Meloni llegó posteriormente al Ayuntamiento de Niscemi (Caltanissetta), donde se reunió con el alcalde Massimiliano Conti y el presidente de la Asamblea Regional de Sicilia, Gaetano Galvagno

También estuvieron presentes en el Ayuntamiento la Prefecta de Caltanissetta, Donatella Licia Messina, y el diputado de la AVS, Angelo Bonelli

Tras una reunión de una hora con el jefe del Departamento de Protección Civil, el alcalde y el Prefecto de Caltanissetta, Meloni dejó el Ayuntamiento en coche

Durante el encuentro en el Ayuntamiento de Niscemi, se revisó la situación de emergencia y se confirmó el pleno compromiso del Gobierno y las instituciones competentes para asistir a las personas desplazadas, a quienes ya se les proporcionó una contribución para alojamiento independiente, junto con la restauración del tránsito, la reanudación de las actividades escolares y el funcionamiento de las redes de suministro de gas y electricidad

En la reunión, según supo ANSA, Meloni aseguró que "lo ocurrido con el deslizamiento de tierra de 1997 no volverá a ocurrir; el gobierno actuará con rapidez"

Meloni formuló preguntas específicas a los técnicos y, en cuanto el gobierno reciba un panorama completo de los daños y las consecuencias del deslizamiento, que obligó a evacuar a más de 1500 personas de sus hogares a lo largo de un frente de 4 kilómetros, se tomarán medidas inmediatas. (ANSA)