Clima: en Gaza, los campos de refugiados devastados por fuertes lluvias y vientos

La municipalidad de Gaza aseguró que trabaja incansablemente para reparar los daños causados por la tormenta, en particular para evacuar las precipitaciones acumuladas en las zonas bajas de los campamentos de refugiados, aunque señaló que carece de los recursos y el equipo necesarios.

"Los fuertes vientos destrozaron nuestra tienda esta mañana.

Estuvimos bajo la lluvia durante horas, y todo lo que tenemos está mojado", declaró a la prensa internacional, Oum Mohammed Ouda, una madre de 45 años del norte de la Franja de Gaza, desplazada en al-Mawasi, al otro extremo del territorio. "No tenemos tiendas de repuesto ni ningún medio de protección contra este mal tiempo", añadió, mientras otras personas a su alrededor reportaban daños similares.

Más de tres cuartas partes de los edificios en territorio palestino fueron destruidos por la guerra, según Naciones Unidas, que también estima que casi toda la población fue desplazada al menos una vez debido a los combates y bombardeos que comenzaron después del 7 de octubre de 2023. Cientos de miles de personas siguen viviendo en refugios precarios, y la situación allí ya había empeorado después de que la tormenta Byron azotara a principios de diciembre. (ANSA).