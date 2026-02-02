Clima: En Nueva York el período de hielo más largo en 65 años

Qualche giorno fa, a causa del freddo polare, è scattato il Codice Blu, una procedura di emergenza che viene attivata quando le previsioni indicano temperature pari o inferiori allo zero e che fa partire delle misure di emergenza per tenere le persone al caldo e al sicuro. Secondo quanto riferisce il New York Times, il numero dei morti per il freddo in città è arrivato a 14.

En tanto, surgen más malas noticias climáticas para Estados Unidos. De hecho, como cada año, la famosa marmota Punxsutawney Phil emergió de su acogedora madriguera en Gobbler's Knob y proyectó su sombra, lo que significó otras seis semanas de invierno para los estadounidenses.

Como ha sucedido cada año desde 1887, la ceremonia atrajo a una multitud de turistas al pueblo de Pensilvania que le da su nombre a Phil, a pesar de las temperaturas cercanas a cero grados.

El año pasado también se pronosticó que el invierno duraría un mes y medio más.

Por otra parte, la ola de frío que azota Europa del Este ha causado importantes perturbaciones en los países bálticos, donde anoche las temperaturas cayeron por debajo de los -30 °C en muchos lugares de Letonia y Lituania.

En Vilna, el frío provocó cortes de electricidad, paralizando el tráfico de trolebuses durante varias horas. Se registraron problemas similares en el este de Letonia.

El Servicio Meteorológico de Estonia informó que las temperaturas medias de enero en Estonia fueron más de 5 °C inferiores a la media a largo plazo, de -7,8 °C.

Los meteorólogos prevén un aumento de las temperaturas en los próximos días, pero se espera que se mantengan significativamente por debajo del punto de congelación y que vengan acompañadas de fuertes nevadas. (ANSA).