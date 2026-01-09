Clima: en Perú, estado de emergencia por lluvias e inundaciones

La medida se adoptó mediante un decreto publicado hoy en el Diario Oficial.

La decisión afecta especialmente a zonas vulnerables de los departamentos de Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Loreto, Madre de Dios, Puno y Tacna, entre otros. Según las autoridades, las precipitaciones previstas entre enero y marzo de 2026 superan la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales y locales, lo que requiere la intervención del gobierno central.

Durante el período de emergencia, se implementarán medidas extraordinarias de prevención, respuesta y rehabilitación, coordinadas por el Indeci (Instituto de Protección Civil del Perú), con la participación de varios ministerios.

Este viernes, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) envió un mensaje de alerta (Sismate) por lluvias de ligera a moderada intensidad en la costa centro y sur del país, que se extiende desde el 9 hasta el 10 de enero.

El aviso sonó de forma sorpresiva en los celulares de varios peruanos, según informó el diario El Comercio. (ANSA).