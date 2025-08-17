Clima: En Portugal, bombero víctima de los incendios

Un bombero murió y otros cuatro resultaron heridos, uno de ellos grave. Es la segunda víctima de los incendios estivales de este año, después de la muerte de un ex administrador local del pueblo de Vila Franca do DeÆo, cerca de Guarda, que desapareció el viernes mientras intentaba combatir las llamas.

Mientras tanto, la ministra del Interior, Maria Lúcia Amaral, en una conferencia de prensa sin espacio para preguntas por parte de los medios, anunció que había extendido el estado de alerta nacional hasta el próximo martes.

Hay unos 50 incendios activos en este momento, de los cuales al menos cinco son particularmente graves, con cientos de operadores y vehículos de la Protección Civil comprometidos en el terreno.

El fuego ya consumió unas 140.000 hectáreas, la mitad de ellas en solo dos días. La superficie quemada en Portugal continental ya es 17 veces mayor que en el mismo período del año pasado. (ANSA).