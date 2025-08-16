Clima: Erin se convierte en un huracán de categoría 3

La tormenta se encuentra actualmente a 273 kilómetros al noreste de Anguila con vientos máximos sostenidos de 120 mph. Se está moviendo hacia el oeste-noroeste a 20 mph.

Actualmente no se prevé que llegue a tierra, pero los fuertes vientos están afectando a las islas cercanas, lo que lleva a los pronosticadores a advertir de posibles inundaciones y deslizamientos de tierra.

El NHC dijo que espera que Erin se convierta en una tormenta de categoría 4 más tarde el sábado, pero que eventualmente se alejara de los Estados Unidos continentales.

Michael Lowry, especialista en huracanes y experto en marejadas ciclónicas, dijo que se prevé que Erin eventualmente tomará un giro brusco hacia el noreste que lo pondría en un camino entre los Estados Unidos y las Bermudas.

Erin es la quinta tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre, pero la primera en alcanzar el estado de huracán.

"Se prevé que Erin explote en un poderoso huracán de categoría 4 a medida que se mueve a través de aguas muy cálidas en el Atlántico abierto", dijo Alex DaSilva, experto principal en huracanes de Accuweather.

Se espera una vez más que la temporada de este año sea inusualmente ocupada. El pronóstico prevé de seis a 10 huracanes, con tres a cinco alcanzando un estatus importante con vientos de más de 180 kilómetros.

El gobierno de los Estados Unidos ha enviado a más de 200 empleados de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y otras agencias en Puerto Rico como precaución, ya que los pronosticadores emitieron una alerta de inundaciones para todo el territorio de los Estados Unidos desde el viernes a última hora hasta el lunes.

El secretario de Vivienda de Puerto Rico, Ciary Pérez Peña, dijo que se han inspeccionado 367 refugios y podrían abrirse si fuera necesario.

La Guardia Costera de Estados Unidos dijo el viernes que cerró seis puertos marítimos en Puerto Rico y dos en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos a todos los buques entrantes a menos que hayan recibido autorización previa.

Mientras tanto, los funcionarios de las Bahamas dijeron que prepararon algunos refugios públicos como precaución, ya que instan a la gente a rastrear el huracán.

"Estas tormentas son muy volátiles y pueden hacer cambios repentinos en el movimiento", dijo Aarone Sargent, directora general de la autoridad de gestión de riesgos de desastres de las Bahamas. (ANSA).