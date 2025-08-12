Clima: España arde, dos muertos y miles de evacuados

En una trágica actualización, las autoridades locales han informado del fallecimiento de un voluntario que participaba en las labores de extinción de un incendio en el noroeste de España.

El incendio, que se desarrolló en Molezuelas de la Carballeda (provincia de Zamora), causó al menos otras seis personas heridas.

El voluntario fallecido quedó atrapado por las llamas mientras intentaba contener el fuego en una zona rural.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó sus condolencias por su muerte a través de su cuenta en la red social X.

Mientras tanto, el país sigue sumido en una ola de intenso calor que parece no tener fin: en las últimas horas, en varias provincias del centro-sur, las temperaturas máximas superaron los 44-45 grados.

Y la situación de alerta meteorológica podría continuar hasta el 18 de agosto.

Desde el inicio del verano, más de 1700 personas podrían haber muerto por causas relacionadas con las altas temperaturas, según una estimación preliminar.

La zona más afectada por los incendios en los últimos días es la del noroeste.

En Galicia, se han reportado al menos 12 casos activos.

En uno de estos, en Oimbra (provincia de Ourense), dos bomberos resultaron heridos. Aproximadamente 100 kilómetros más al norte, en Chandrexa de Queixa, las llamas siguen avanzando en lo que hasta ahora es el incendio más grave del año en la región, tras haber quemado más de 3500 hectáreas de terreno.

También la vecina Castilla se ha visto seriamente afectada.

En la provincia de León, se están haciendo grandes esfuerzos para salvar los tesoros del área natural de Las Médulas, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Mientras tanto, en la zona de Zamora, al menos 2500 personas fueron evacuadas debido a los riesgos asociados a otro incendio.

Sin embargo, el episodio más grave en este momento se registra en Tres Cantos, localidad a las afueras de Madrid: allí, informa El País, murió un mecánico sorprendido por las llamas en un centro de equitación y que sufrió quemaduras en todo el cuerpo.

Cerca de Tarifa, en Andalucía, el lunes se vivieron escenas de verdadero pánico: el fuego casi alcanzó una zona de hoteles y playas, y cientos de personas se vieron obligadas a huir en sus coches precipitadamente.

Las autoridades sospechan que muchos de estos incendios fueron provocados intencionadamente y hasta ahora se realizaron dos arrestos. (ANSA).