Clima: Europa en llamas, emergencia desde Grecia a Portugal

Otros están hospitalizados por quemaduras o problemas respiratorios.

Muchas personas tuvieron que abandonar sus hogares y los hoteles para escapar del humo y las llamas.

En España, en la comunidad autónoma de Castilla y León, la furia de las llamas causó la evacuación preventiva de aproximadamente 6000 personas y afectó la vegetación de Las Médulas, un antiguo sitio minero romano y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Hasta ahora, dos personas perdieron la vida a causa de los incendios: una en la provincia de Madrid y otra en León, mientras que siete personas fueron hospitalizadas por quemaduras (cuatro estarían en condiciones críticas), según lo informaron las autoridades españolas.

Decenas de incendios también se desataron en Portugal, cinco de los cuales están afectando el norte y el centro del país, a pesar del esfuerzo de más de 1800 bomberos en el lugar.

Uno de los incendios más desafiantes es el de Trancoso, en el distrito de Guarda, activo desde el sábado, mientras que otro, que se desató en la provincia de Arganil, está amenazando el pueblo de Piódao, en el distrito de Coimbra, un destino famoso entre los turistas por sus casas de piedra de granito y pizarra.

El esfuerzo titánico de los bomberos continúa también en Grecia, donde decenas de incendios están activos.

Uno de los más preocupantes llegó a los suburbios de Patrasso, la tercera ciudad del país, en el Peloponeso, y causó la evacuación de más de 20 poblaciones, de un hospital pediátrico y de una casa de reposo.

Las llamas, que hasta ahora según los medios griegos destruyeron un número indeterminado de viviendas y talleres, habrían alcanzado también el antiguo monasterio de Agios Nikolaos, que data del siglo XVII.

Los desplazados pasarán la noche en edificios puestos a disposición por el municipio de Patrasso y el ejército griego.

El temor al fuego volvió a atormentar también la isla de Chios, en el Egeo del norte, donde el pasado junio se quemaron más de 4000 hectáreas.

Un nuevo incendio, que comenzó el martes en el noroeste de la isla, dejó sin electricidad a los pueblos de la zona.

Aproximadamente 60 personas atrapadas en las playas fueron rescatadas ese día por la Guardia Costera.

Otros incendios siguen ardiendo en el sur de Zante y Cefalonia, en el mar Jónico, y en la zona al norte de Prevesa, en Epiro.

En Italia, desde el 5 de agosto el Parque Nacional del Vesubio sufre varios incendios que afectan especialmente al Pinar de Terzigno, la Reserva Integral Tirone y zonas boscosas de Tracase, Ercolano y Ottaviano, según los medios locales.

La emergencia de incendios también afectó a otros estados de los Balcanes: un Canadair de la Protección Civil italiana llegó en ayuda de las autoridades albanesas, que luchan en el sur del país para salvar la localidad de Delvina (de la cual se ordenó la evacuación), asediada por las llamas que queman las colinas circundantes.

La situación sigue siendo crítica también en el centro de Albania, donde desde el martes en la zona de Gramsh al menos 39 casas fueron incendiadas. En esta área se registró la primera víctima del incendio, un anciano de 80 años muerto por asfixia.

Sin embargo, la emergencia parece haber disminuido en Montenegro, donde el martes un militar murió en un accidente con un camión cisterna de agua, mientras intentaba apagar las llamas al noreste de Podgorica.

Según los medios regionales, se controlaron numerosos incendios alrededor de la capital y en los municipios de Niksic, Bjelo Polje, Danilovgrad y Savnik. (ANSA).