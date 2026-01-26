Clima: feroz tormenta invernal en EE. UU., ya hay trece muertos

El peligroso meteoro de nieve, viento y frío polar rompió récords de temperatura, dejó sin electricidad a cerca de 830.000 hogares y negocios, y dejó caer 30 centímetros o más de nieve en al menos 17 estados, desde Nuevo México hasta Nuevo Hampshire, este domingo, según reporte de la prensa americana

Más de 70 millones de personas, desde Nuevo México hasta Illinois, se encontraban bajo alerta de frío extremo la madrugada de este lunes, y los meteorólogos advirtieron que las condiciones de frío peligroso se mantendrían durante días en algunas zonas, incluso cuando el sistema de tormentas comience a amainar

Cinco personas fueron encontradas muertas en la ciudad de Nueva York el sábado, al menos una de ellas murió congelada, y las autoridades investigaban si las demás fallecieron a causa del frío. En Tennessee, las autoridades atribuyeron tres muertes al clima invernal. Las autoridades de Texas y Luisiana informaron que una persona falleció en cada estado a causa del frío. Y en Kansas, se reportó una muerte por posible hipotermia

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que el estado había desplegado a 100 miembros de la Guardia Nacional para ayudar en zonas como la ciudad de Nueva York, Long Island y el valle del Hudson. Con temperaturas que alcanzaron los -40 grados centígrados o menos, la funcionaria declaró: "prevemos la racha de frío más larga y las mayores nevadas que el estado ha visto en varios años"

En partes del Medio Oeste, el Sur y el Atlántico Medio, la lluvia helada cubrió las carreteras con hielo y provocó la caída de cables eléctricos. Unos 830.000 clientes de electricidad, principalmente en Texas, Luisiana, Misisipi y Tennessee, se quedaron sin electricidad la noche del domingo y aún seguían así este lunes

Los cortes obligaron a miles de residentes de la ciudad de Oxford, Misisipi, a encerrarse en sus hogares, y las autoridades se apresuraron a abrir centros de confinamiento ante el pronóstico de que las temperaturas descenderían bruscamente durante la noche. Un proveedor de Misisipi mencionó "daños catastróficos" que podrían tardar semanas en repararse

La peligrosa combinación de hielo, fuertes nevadas y frío ártico del sistema de tormentas ha paralizado algunos sistemas de transporte y ha obligado al cierre de escuelas en muchas ciudades. Millones de estadounidenses se encuentran confinados en sus casas, posiblemente durante días

Más de 15.000 vuelos fueron cancelados este fin de semana, según FlightAware. Las cancelaciones de vuelos alcanzaron su nivel más alto desde la pandemia de Covid

"Los peligros no han terminado, incluso con el fin de las precipitaciones", declaró Brian Hurley, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional, según lo refleja el diario USA Todar. "Muchas zonas que aún sufren de hielo denso, lluvia helada, aguanieve y nieve permanecerán bajo cero durante la semana laboral. Nos preocupa que la gente se exponga al frío sin electricidad", dijo Hurley

También se han registrado nevadas casi récord en Toronto, la ciudad más grande de Canadá, que se encaminaba a tener su día con más nieve registrado. Su aeropuerto internacional había recibido alrededor de 45 cm a las 22:00 h del domingo, y seguía nevando. El récord de 48 cm se estableció en 1944. (ANSA)