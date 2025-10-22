Clima fresco y lluvias puntuales favorecen siembra de maíz/soja en Brasil y alivian trigo en Paraná: LSEG

SANTIAGO, 22 oct (Reuters) - Un patrón sin eventos húmedos prolongados permitirá acelerar la siembra de maíz y soja en Brasil, mientras que lluvias a inicios de la próxima semana ayudarán a recomponer la humedad del suelo en Paraná, dijo el miércoles un reporte de LSEG Research & Insights.

"Predominarán condiciones frescas en el este de Brasil durante los próximos cinco días, con anomalías de 2–4 °C por debajo de lo normal en Minas Gerais/Bahía y temperaturas cercanas a lo normal en el resto", indicó el informe.

En el horizonte de seis a 10 días, el aire frío se expandirá hacia el sur de Brasil, con una caída significativa de las anomalías térmicas hasta 3–6 °C por debajo de lo normal en Paraná y Mato Grosso do Sul, mientras el resto de las regiones se mantendrán cerca de valores estacionales.

En cuanto a precipitaciones, se mantendrá el clima seco hasta el fin de semana. A inicios de la próxima semana, se esperan lluvias sobre lo normal en el eje Paraná–São Paulo, mientras que luego, esa franja húmeda tenderá a debilitarse al desplazarse por la costa sudeste.

Fuera de ese episodio, la mayor parte del país continuará con clima relativamente seco durante los próximos 10 días, con un cambio más notorio recién hacia el final de la próxima semana, cuando aumentará la actividad de lluvias en las regiones norte y nordeste. (Por Juana Casas Editado por Javier López de Lérida)