Clima: frío extremo en EE. UU., 51 muertos y llega otra tormenta

Las alertas por heladas se extienden hasta el Golfo de México y Florida, mientras que unos 76 millones de personas permanecen bajo avisos por frío extremo en zonas de Texas, el Medio Oeste, el Valle del Ohio y la región del Atlántico Medio.

En Chicago, la sensación térmica descendió hasta -26 grados centígrados, mientras que en Cleveland se ubicó en torno a -24 °C. En Nueva York, la sensación fue de aproximadamente -9 °C; en Nashville, de -7 °C; y en Dallas, de -6 °C. Incluso en Tampa, en el sur de Florida, se registró una sensación térmica cercana a 1 °C, un valor inusual para la región.

El actual episodio de frío se suma a los efectos de la violenta tormenta invernal que azotó el país el último fin de semana, y que dejó al menos 51 muertos en distintos estados.

Entre las víctimas se cuentan tres niños en Texas, que murieron al caer a un cuerpo de agua congelado tras ceder el hielo, según informaron autoridades locales.

La tormenta previa dejó a su paso nieve, hielo y un profundo congelamiento, con consecuencias que persisten. En Luisiana, camiones de carga quedaron varados en rutas cubiertas de hielo, mientras que más de 100.000 personas continúan sin suministro eléctrico en Tennessee y Mississippi. Kentucky, Luisiana y Texas también enfrentan cortes generalizados de energía varios días después del paso del temporal.

De acuerdo con el National Weather Service, un sistema de baja presión profunda sobre el este de Canadá está canalizando aire ártico directamente hacia el noreste y el centro de Estados Unidos.

Las condiciones de frío extremo persistirán durante los próximos días en el noreste y el Atlántico Medio, con sensaciones térmicas por debajo de cero en amplias zonas.

Para el resto de la semana se prevén temperaturas máximas de entre -10 y -5 grados centígrados, valores que se ubican entre 8 y 14 grados por debajo del promedio estacional.

Otro sistema de baja presión afectará al sureste del país entre viernes y sábado, con un nuevo descenso térmico hacia el domingo. En Miami, las temperaturas podrían caer por debajo de los 4 °C por primera vez en más de una década.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que esta nueva irrupción de aire frío podría ser aún más intensa, con hasta 80 récords de temperaturas mínimas posibles entre la mañana del viernes y la del lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que este período de frío extremo "podría ser el más prolongado en varias décadas".

En paralelo, el organismo alertó sobre la posibilidad de una nueva tormenta invernal importante durante el fin de semana en el este del país. De concretarse, podría provocar impactos invernales desde la noche del viernes hasta el domingo, especialmente en las Carolinas y el sur de Virginia, aunque persiste una elevada incertidumbre sobre su trayectoria.

Los meteorólogos indicaron que, si el sistema se mantiene alejado de la costa, el mayor riesgo de nieve se concentraría en las Carolinas orientales, el sur de Virginia y el sur de Nueva Inglaterra. Sin embargo, un desplazamiento más cercano al litoral podría llevar nevadas al Atlántico Medio y al noreste, afectando a importantes áreas urbanas. (ANSA).