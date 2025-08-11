Clima: Fuegos en el Vesubio no ceden, sigue el combate

La operación de rescate del Cuerpo Nacional de Bomberos es impresionante, con 80 bomberos desplegados actualmente, con refuerzos de las regiones de Emilia-Romaña, Toscana y Marcas, así como de los cuerpos de bomberos de Salerno y Caserta.

Cuatro aviones Canadair CL-415 de bomberos también han estado en servicio desde el amanecer. Anoche, los equipos de tierra trabajaron para combatir las llamas en la ladera sur del Vesubio, en las zonas de Terzigno, Boscotrecase y Trecase.

A petición del Departamento Nacional de Protección Civil, cuatro equipos del Cuerpo Voluntario de Bomberos Forestales de Friuli-Venecia Julia partieron ayer hacia Campania para contribuir a las operaciones de extinción del extenso incendio que azota el Vesubio desde hace días.

Así lo anunció el consejero regional de Protección Civil, Riccardo Riccardi, en referencia al convoy móvil regional, autorizado mediante decreto firmado de común acuerdo con el presidente regional, Massimiliano Fedriga.

El convoy está compuesto por 14 voluntarios de la AIB y dos oficiales, con tres camionetas equipadas, un camión cisterna de 5000 litros, una furgoneta logística y un vehículo todoterreno del Departamento de Protección Civil de Friuli-Venecia Julia.

Se prevé un compromiso financiero de 100.000 euros para cubrir los gastos operativos y logísticos. "Friuli-Venecia Julia -declaró Riccardi- confirma su disponibilidad y rápida respuesta como parte de la solidaridad nacional".

Voluntarios y oficiales brindarán apoyo "en una situación compleja que amenaza a las personas, los hogares y un patrimonio natural invaluable", amplió. Los equipos operarán en coordinación con las autoridades locales y nacionales mientras dure la emergencia.

En Italia, desde principios de año hasta el 31 de julio, se registraron 851 incendios que consumieron 56.263 hectáreas de terreno, equivalentes a 78.800 campos de fútbol. Esta tendencia alcanzó su punto máximo en las dos últimas semanas de julio: desde principios de año hasta el 17 de julio, el total de hectáreas quemadas fue de 30.988 (43.400 campos de fútbol) y 653 incendios. Del 17 al 31 de julio, 25.275 hectáreas se convirtieron en humo, con 198 incendios. Así lo afirma el informe "Italia en humo", publicado por Legambiente desde Rispescia (Grosseto), donde Festambiente concluye hoy. Estos datos "preocupantes", explica el informe, son resultado del análisis y reprocesamiento de los datos de Effis, lo que ha supuesto para el país un lamentable récord: a finales de julio, se superó la superficie quemada en 2024, que había sido de 50.802 hectáreas con 1515 incendios. (ANSA).