Clima: fuerte tormenta de nieve paraliza el noreste de EE. UU. y alerta por inundaciones

El sistema climático dejó acumulaciones significativas de nieve en varias zonas desde los Grandes Lagos hasta Nueva Inglaterra, con previsiones de varios centímetros adicionales en áreas del norte del estado de Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine.

Las autoridades locales activaron protocolos de emergencia ante posibles interrupciones en rutas, cancelaciones aéreas y dificultades en el transporte ferroviario, un escenario frecuente en los grandes temporales del invierno estadounidense.

El Servicio Meteorológico advirtió que, tras el paso del frente frío, un ascenso de las temperaturas podría generar una rápida fusión del hielo acumulado, elevando el riesgo de anegamientos en zonas urbanas y crecidas en cursos de agua menores, especialmente donde el drenaje urbano es limitado.

En los últimos años, episodios similares provocaron severas disrupciones en el noreste, con cancelaciones masivas de vuelos, cierres de carreteras y declaraciones de emergencia en varios estados cuando las nevadas alcanzan niveles históricos o condiciones de ventisca.

El fenómeno se inscribe en una temporada invernal marcada por la sucesión de sistemas intensos en la costa este estadounidense, donde la combinación de aire ártico, humedad atlántica y cambios bruscos de temperatura suele generar tormentas rápidas pero potencialmente peligrosas.

Las autoridades recomendaron evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor precipitación y mantenerse atentos a las alertas locales ante posibles acumulaciones adicionales y condiciones resbaladizas en carreteras (ANSA).