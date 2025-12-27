Clima: Fuertes nevadas azotan el noroeste de EE. UU.

En el área metropolitana de Nueva York, la acumulación rozó los 7 centímetros, generando condiciones difíciles para el tránsito que podrían extenderse este fin de semana, mientras los equipos municipales trabajan en las tareas de limpieza.

Aunque la tormenta invernal comienza a disiparse, se prevé que persistan nevadas ligeras y una mezcla invernal a lo largo del corredor de la autopista I-95. En ese período podría acumularse hasta 1 centímetro adicional de nieve y formarse una leve capa de hielo en distintos puntos de la región.

Las bajas temperaturas previstas para la noche del sábado en el noreste —desde Washington y Pittsburgh hacia el norte y el este—, con registros cercanos o inferiores a cero, favorecerán el recongelamiento de la nieve derretida y el barro acumulado, aumentando el riesgo en rutas y veredas.

Otro sistema meteorológico avanzará sobre la región entre la noche del domingo y el lunes. Se espera que traiga principalmente lluvias, aunque no se descarta una mezcla invernal en zonas de mayor altitud.

En el oeste del país, un nuevo frente atravesará las Montañas Rocosas, con nevadas desde Idaho y Montana hasta Wyoming y Colorado. El domingo, la nieve podría persistir en las Rocosas de Colorado y extenderse al norte de Nuevo México. En muchas de estas áreas se prevén acumulaciones de hasta 30 centímetros, con picos de hasta 45 centímetros en sectores puntuales.

Durante el domingo, las lluvias se intensificarán en el Medio Oeste, desde Kansas y Missouri hasta Ohio y Pensilvania, mientras que se esperan tormentas aisladas desde Arkansas hasta Ohio, algunas de ellas con ráfagas de viento fuertes e incluso la posibilidad de un tornado aislado.

El sistema continuará desplazándose hacia el este entre la noche del domingo y el lunes, dejando lluvias en la mayor parte de la región y lluvia helada en sectores del norte de Nueva Inglaterra.

El inicio de la próxima semana será mayormente húmedo en el este de Estados Unidos, con predominio de lluvias, aunque no se descartan nevadas o mezcla invernal en la región de los Grandes Lagos. De cara a la víspera de Año Nuevo, la mayor parte del país experimentará condiciones más estables, con clima seco, temperaturas acordes a la temporada en el oeste y algo más frías en el este.

Tras el Año Nuevo, se espera que un nuevo patrón climático marque el comienzo de 2026, con temperaturas más cálidas persistentes en gran parte del oeste y sectores del sur, mientras que el Alto Medio Oeste y el noreste continuarían bajo un escenario más frío y con sistemas de rápido desplazamiento.

