Clima: Histórica tormenta invernal paraliza a Estados Unidos

Según los servicios meteorológicos, casi 150 millones de personas permanecen bajo algún tipo de advertencia por clima invernal hasta el domingo. El sistema cubre una franja de más de 2.400 kilómetros, desde Oklahoma City hasta Boston, donde numerosas ciudades del noreste podrían recibir más de 30 centímetros de nieve.

Además de la nieve, los meteorólogos advierten sobre niveles destructivos de hielo entre el este de Texas y Tennessee, y desde el norte de Georgia hasta Virginia central, con riesgo elevado de apagones prolongados.

Cortes de energía en varios estados De acuerdo con el sitio especializado poweroutage.us, más de 50.000 personas despertaron este sábado sin suministro eléctrico. Texas encabezaba la lista con casi 18.000 usuarios afectados, seguido por Minnesota, California, Arkansas, Michigan, Pensilvania, Mississippi y las Islas Vírgenes.

Las compañías eléctricas desplegaron cuadrillas de emergencia ante la posibilidad de que la restauración del servicio demore varios días. Dominion Energy advirtió sobre apagones "significativos y generalizados" en Virginia y Carolina del Norte, mientras National Grid y Eversource reforzaron equipos en Massachusetts, Connecticut y New Hampshire.

En Nueva York, Con Edison anunció la movilización de personal y coordinación con agencias de emergencia locales.

Uno de los estados más golpeados es Kentucky, donde el gobernador Andy Beshear declaró el estado de emergencia y lanzó un mensaje urgente en la red social X: "Estamos bajo condiciones potencialmente mortales. No viajen, mantengan las alertas activas, cuiden a sus mascotas y asegúrense de tener los teléfonos cargados. El hielo puede provocar cortes de energía".

En el corredor de la I-64, que incluye Louisville y Lexington, se esperan entre 30 y 40 centímetros de nieve, combinados con acumulación de hielo y temperaturas extremas.

Particular preocupación genera la situación en Carolina del Norte y del Sur, donde las acumulaciones de hielo podrían superar los 15 milímetros, nivel considerado crítico para la caída de árboles y tendidos eléctricos. En Charlotte rige una advertencia por tormenta de hielo, con ráfagas de hasta 56 kilómetros por hora.

"El peso del hielo sobre los árboles y las líneas eléctricas puede causar interrupciones masivas", advirtieron los meteorólogos.

El impacto alcanza también al sistema de transporte: las aerolíneas ya cancelaron más de 5.000 vuelos y los expertos estiman que hasta 15.000 podrían sufrir demoras antes del domingo. Aeropuertos clave del noreste y del medio oeste reportan operaciones reducidas y pistas cubiertas de nieve.

El presidente Donald Trump se refirió a la situación en un mensaje publicado en X: "He sido informado sobre la ola de frío récord y la histórica tormenta invernal que afectarán a gran parte de Estados Unidos este fin de semana. La administración se está coordinando con autoridades estatales y locales. La FEMA está lista para intervenir. ­Manténganse seguros y abrigados!".

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el fenómeno combina aire polar extremo, nieve pesada, aguanieve y lluvias congelantes, con un índice de severidad alto para infraestructuras críticas y circulación.

Las autoridades recomiendan evitar viajes, cargar dispositivos, abastecerse de agua y alimentos, y mantenerse alejados de cables caídos. (ANSA).