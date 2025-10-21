Clima húmedo afecta a la cosecha ucraniana de girasol y soja: asociación

(Repite para cambiar guía. No modifica texto)

KIEV, 21 oct (Reuters) - Las continuas lluvias en las principales regiones de Ucrania donde se cultivan el girasol, la soja y el maíz están teniendo un menor rendimiento y calidad de las cosechas, pese al efecto favorable para los cultivos de invierno, dijo el martes UAC, la principal asociación agrícola del país.

Ucrania es el mayor exportador mundial de aceite de girasol y un gran productor europeo de soja.

"Las lluvias significan humedad del grano, significan pérdidas de cosechas. Cada semana disminuyen las estimaciones de cosecha de girasol y soja", señaló la UAC en un informe semanal.

"Será uno de los peores resultados de nuestra historia".

UAC dijo que el mercado local estimaba la cosecha de semillas de girasol entre 10,5 y 12 millones de toneladas métricas.

El analista APK-Inform recortó a principios de mes sus previsiones para la cosecha ucraniana de semillas de girasol de 2025 a 12,5 millones de toneladas, frente a una previsión anterior de 13,6 millones de toneladas y frente a los 14,6 millones de toneladas previstos en agosto.

APK-Inform recortó su previsión de producción de aceite de girasol a 5,36 millones de toneladas desde los 5,86 millones previstos.

La consultora situó la cosecha de soja de 2025 en 5,75 millones de toneladas, un 20% menos que la de 2024. (Reportaje de Pavel Polityuk; Edición de Sharon Singleton, Editado en español por Juana Casas)