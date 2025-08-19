Clima: Huracán Erin se debilita pero amenaza Carolina del Norte

La tormenta ya inundó viviendas y calles en Puerto Rico, y los meteorólogos siguen preocupados por su gran tamaño, con vientos tropicales que se extienden cientos de kilómetros desde su núcleo.

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) declaró que las alertas de tormenta tropical ya no están vigentes para las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos, pero siguen vigentes para partes de Carolina del Norte.

"Esto significa que existe el riesgo de inundaciones potencialmente mortales de 60 a 120 centímetros sobre el nivel del suelo", declaró el director del CNH, Michael Brennan.

La temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre, alcanzó su punto máximo.

A pesar de un inicio relativamente tranquilo con solo cuatro tormentas hasta el momento, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) continúa pronosticando una temporada "por encima de lo normal".

El NHC está monitoreando otros dos "disturbios" que siguen a Erin: el primero con un 60% de probabilidad de convertirse en un ciclón en el transcurso de la próxima semana, y el segundo con un 30% de probabilidad. (ANSA).