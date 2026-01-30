Clima: Indonesia, 44 muertos y 20 desaparecidos por avalancha en Java

Miles de rescatistas excavan en el lodo a mano y con equipo pesado, con la ayuda de militares, policías y voluntarios.

Según el director de la agencia nacional de búsqueda y rescate, Mohammad Syafii, hasta el momento se han recuperado e identificado 44 cuerpos, mientras que al menos otros 20 están desaparecidos.

El gobernador provincial, Dedi Mulyadi, atribuyó el deslizamiento de tierra a las extensas plantaciones que rodean Pasirlangu, utilizadas principalmente para el cultivo de hortalizas, que han destruido las zonas forestales.

"Lo que antes eran zonas boscosas y montañas se han convertido en tierras de cultivo", declaró durante una visita a la zona afectada esta semana. (ANSA)