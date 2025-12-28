Clima: Inundaciones en el sur de España, al menos un muerto

"El cuerpo de una persona fue hallado en la zona donde se está realizando la búsqueda de personas desaparecidas en Alhaurín el Grande, Málaga", informaron las mismas fuentes a través de la red social X, añadiendo que sus equipos "continúan trabajando" en el lugar.

Otra persona sigue desaparecida en la misma zona y otra en la zona cercana a Granada.

La Guardia Civil instó a la ciudadanía a extremar la precaución.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) redujo el nivel de alerta en Andalucía de rojo a naranja esta mañana.

Las fuertes lluvias se concentran ahora en la costa de la Comunidad Valenciana, afectada por devastadoras inundaciones hace poco más de un año que causaron la muerte de más de 230 personas, principalmente en la Comunidad Valenciana. (ANSA).