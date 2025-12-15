Clima: Inundaciones en Marruecos, las muertes suman 37
La Fiscalía abre investigación para determinar responsabilidades.
- 1 minuto de lectura'
Las fuertes lluvias e inundaciones que han azotado esta localidad atlántica, entre Esauira y Casablanca, desde la tarde del domingo han sumergido gran parte de la ciudad, destruyendo aproximadamente 70 viviendas y abrumando a vehículos y peatones.
Catorce personas se encuentran hospitalizadas en el hospital municipal con heridas de diversa gravedad. El tráfico en el centro histórico está bloqueado, al igual que numerosas vías de acceso a la ciudad.
El municipio de Safi ha ordenado el cierre de escuelas durante tres días, mientras que la protección civil y las fuerzas del orden continúan trabajando para despejar los escombros de la ciudad y buscar supervivientes.
La Fiscalía ha iniciado una investigación a través de la policía judicial para determinar si existe responsabilidad humana en este trágico accidente y esclarecer las circunstancias que lo provocaron, más allá de la excepcional cantidad de lluvia caída en tan solo unas horas, según declaró el Fiscal General del Rey ante el Tribunal de Apelación de Safi en un comunicado de prensa. (ANSA).
