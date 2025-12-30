Clima: Italia, más afectada en 2025, temperaturas récord

Esta conclusión se deriva del último informe del Observatorio Cittá Clima de Legambiente, elaborado en colaboración con el Grupo Unipol.

El estudio reveló un aumento del 5,9% en eventos climáticos extremos en comparación con 2024. Entre las cifras más preocupantes, se destacan un alarmante aumento del 94,1% en los casos de temperaturas récord, un incremento del 42,4% en deslizamientos de tierra provocados por intensas lluvias, y una suba del 28,3% en los daños derivados del viento.

Las regiones más afectadas fueron Lombardía, Sicilia y Toscana, con Génova, Mesina y Turín registrando el mayor número de incidencias a nivel provincial.

El sur de Italia enfrentó desafíos adicionales, con una emergencia de sequía que afecta especialmente a Cerdeña, Sicilia y Apulia.

Según un estudio de la Universidad de Mannheim, se estima que los daños en Italia en 2025 alcanzarán los US$11.900 millones, cifra que podría aumentar a US$34.200 millones para 2029.

Legambiente advirtió que "la crisis climática no perdona a nadie" y hace un llamado urgente para la implementación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, aprobado a finales de 2023.

Es esencial asignar los recursos financieros adecuados y legislar contra la ocupación de terrenos. Se han delineado 361 medidas que deben ser adoptadas a nivel nacional y regional.

El informe detalla que, en 2025, Italia experimentó 139 inundaciones provocadas por fuertes lluvias, 86 daños por viento y 37 crecidas fluviales.

Génova enfrentó 12 fenómenos meteorológicos extremos, mientras que Milán y Palermo vieron 7 cada uno. A nivel regional, Lombardía reportó 50 incidencias, Sicilia 45 y Toscana 41.

En términos provinciales, Génova registró 16 eventos extremos, seguida por Messina y Turín con 12 cada una.

Adicionalmente, los daños al transporte fueron significativos, con 24 eventos que causaron retrasos en trenes y la movilidad pública local. Estas interrupciones no se debieron únicamente a las intensas lluvias y deslizamientos de tierra, sino también a temperaturas récord y vientos fuertes.

Legambiente subrayó la necesidad urgente de establecer un Observatorio Nacional de Adaptación al Cambio Climático, con la participación de autoridades regionales y locales para identificar prioridades y supervisar la efectividad de las medidas de adaptación.

Stefano Ciafani, presidente nacional de Legambiente, enfatizó que "una vez más, Italia se ha mostrado no preparada ante una crisis climática que ha sido una dura realidad durante muchos años. Continuamos respondiendo a emergencias en lugar de implementar planes sólidos de mitigación, adaptación y prevención". (ANSA).