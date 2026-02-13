Clima: La EPA elimina incentivos al sistema start-stop en histórica desregulación

Con esa definición, la EPA —a través de su director, Lee Zeldin— apunta directamente a un dispositivo presente desde comienzos de este siglo en la mayoría de los automóviles y con el que los conductores han convivido sin profundizar demasiado en su funcionamiento, ventajas reales o posibles desventajas.

La decisión abre interrogantes: ¿Es realmente el start-stop "casi universalmente odiado"? ¿Y sobre qué cálculos sostiene la EPA que el conjunto de medidas permitirá ahorrar a los contribuyentes más de US$1.300 millones?

El llamado start-stop —más correctamente stop-start— es el sistema que, cuando el vehículo se detiene en el tráfico, apaga el motor (reduciendo a cero consumo y emisiones en ese momento) y lo vuelve a encender automáticamente cuando el conductor retoma la marcha.

Pocos recuerdan que el sistema es una invención italiana.

Tras estudios preliminares realizados en los años '70 por Toyota, fue desarrollado a comienzos de los '80 por el ingeniero Mauro Palitto en el Centro Ricerche Fiat de Orbassano. Palitto había medido que, en un trayecto de 35 minutos entre Mirafiori y Orbassano, el vehículo permanecía detenido 12 minutos entre semáforos y congestiones.

En 1983 debutó en serie en la Fiat Regata ES (Energy Saving). Desde entonces, y especialmente ante normas de emisiones cada vez más estrictas, el sistema se difundió globalmente —Estados Unidos incluido— aunque nunca fue obligatorio. (ANSA).