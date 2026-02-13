Clima: La EPA elimina incentivos al sistema start-stop en histórica desregulación
La agencia ambiental suprime los "créditos verdes" para la tecnología que apaga el motor
Con esa definición, la EPA —a través de su director, Lee Zeldin— apunta directamente a un dispositivo presente desde comienzos de este siglo en la mayoría de los automóviles y con el que los conductores han convivido sin profundizar demasiado en su funcionamiento, ventajas reales o posibles desventajas.
La decisión abre interrogantes: ¿Es realmente el start-stop "casi universalmente odiado"? ¿Y sobre qué cálculos sostiene la EPA que el conjunto de medidas permitirá ahorrar a los contribuyentes más de US$1.300 millones?
El llamado start-stop —más correctamente stop-start— es el sistema que, cuando el vehículo se detiene en el tráfico, apaga el motor (reduciendo a cero consumo y emisiones en ese momento) y lo vuelve a encender automáticamente cuando el conductor retoma la marcha.
Pocos recuerdan que el sistema es una invención italiana.
Tras estudios preliminares realizados en los años '70 por Toyota, fue desarrollado a comienzos de los '80 por el ingeniero Mauro Palitto en el Centro Ricerche Fiat de Orbassano. Palitto había medido que, en un trayecto de 35 minutos entre Mirafiori y Orbassano, el vehículo permanecía detenido 12 minutos entre semáforos y congestiones.
En 1983 debutó en serie en la Fiat Regata ES (Energy Saving). Desde entonces, y especialmente ante normas de emisiones cada vez más estrictas, el sistema se difundió globalmente —Estados Unidos incluido— aunque nunca fue obligatorio. (ANSA).