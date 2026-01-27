Clima: La tormenta helada no amaina, 30 muertes en Estados Unidos

Se reportaron al menos 30 muertes en estados afectados por frío extremo.

La nieve profunda —más de 30 cm que se extiende a lo largo de 2100 km desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra— paralizó el tráfico, canceló vuelos y provocó el cierre generalizado de escuelas. El Servicio Meteorológico Nacional informó que las áreas al norte de Pittsburgh acumularon hasta 50 cm de nieve y experimentaron vientos helados de hasta -31 øC entre la noche del lunes y en la mañana de este martes.

El frío intenso que azota a dos tercios de Estados Unidos no cesa. El servicio meteorológico indicó que se espera que una nueva entrada de aire ártico mantenga las temperaturas gélidas en lugares ya cubiertos de nieve y hielo. Además, los meteorólogos advirtieron que es posible que otra tormenta invernal azote partes de la Costa Este este fin de semana.

El creciente número de muertos incluyó dos personas atropelladas por máquinas quitanieves en Massachusetts y Ohio, accidentes mortales de trineo que provocaron la muerte de adolescentes en Arkansas y Texas, y el cuerpo de una mujer, que fue encontrado cubierto de nieve por la policía con perros de caza tras ser vista por última vez saliendo de un bar de Kansas.

En la ciudad de Nueva York, las autoridades informaron que ocho personas fueron encontradas muertas a la intemperie durante el gélido fin de semana.

Aún había más de 560.000 cortes de electricidad en el país este martes. La mayoría se registraron en el sur, donde las ráfagas de lluvia helada del fin de semana provocaron la rotura de ramas de árboles y cables eléctricos, causando graves apagones en el norte de Misisipi y partes de Tennessee.

Las autoridades advirtieron que el restablecimiento del suministro eléctrico podría tardar días. En Misisipi, las autoridades se apresuraron a conseguir catres, mantas, agua embotellada y generadores para las estaciones de calefacción en las zonas más afectadas tras la peor tormenta de hielo del estado desde 1994. Al menos 14 viviendas, un negocio y 20 vías públicas sufrieron daños importantes, según informó el gobernador Tate Reeves.

La Universidad de Misisipi, donde la mayoría de los estudiantes se refugiaron sin electricidad el lunes, canceló las clases durante toda la semana, ya que su campus de Oxford permaneció cubierto de hielo peligroso. La alcaldesa de Oxford, Robyn Tannehill, declaró en redes sociales que habían caído tantos árboles, ramas y cables eléctricos que "parecía que un tornado hubiera pasado por cada calle".

Estados Unidos registró más de 12.000 retrasos o cancelaciones de vuelos a nivel nacional el lunes, según el rastreador de vuelos flightaware.com. El domingo, el 45% de los vuelos estadounidenses fueron cancelados, lo que lo convirtió en el día con mayor número de cancelaciones desde la pandemia de Covid-19.

El impacto se extendió mucho más allá del alcance de la tormenta, ya que importantes aeropuertos como el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth se vieron afectados por la tormenta, dejando varados aviones y tripulaciones.

La ciudad de Nueva York tuvo su día más nevado en años, con barrios que registraron entre 20 y 38 cm de nieve. Aunque las escuelas públicas cerraron, se les pidió a aproximadamente 500.000 estudiantes que se conectaran a clases de modo online.

El sistema escolar público más grande del país vio eliminados los días de nieve después de que la educación a distancia cobrara fuerza durante la pandemia de coronavirus.

Mientras tanto, un frío intenso siguió a la tormenta. Las comunidades del Medio Oeste, Sur y Noreste amanecieron el lunes con temperaturas bajo cero. Se pronosticaba que los 48 estados continentales registrarían su temperatura mínima promedio más baja, de -12.3 øC, desde enero de 2014. (ANSA).