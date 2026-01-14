Clima: las emisiones de gases de efecto invernadero crecieron 2,4% en 2025

El informe atribuye el incremento a una combinación de factores, entre ellos un invierno más frío de lo habitual, el fuerte crecimiento de los centros de datos y de la minería de criptomonedas, y el aumento de los precios del gas natural. Los autores aclararon que los retrocesos en política ambiental impulsados por la administración de Donald Trump no fueron determinantes en 2025, ya que muchas de esas medidas comenzaron a aplicarse recién este año.

Las emisiones derivadas del uso de carbón, petróleo y gas natural son consideradas por la comunidad científica como la principal causa del agravamiento del calentamiento global.

De acuerdo con el estudio, las emisiones estadounidenses de dióxido de carbono y metano habían caído cerca de un 20% entre 2005 y 2024, con algunos repuntes puntuales dentro de una trayectoria descendente. Durante ese período, la expansión de las energías limpias permitió desacoplar el crecimiento económico del aumento de la contaminación.

Sin embargo, esa dinámica se revirtió en 2025. "La contaminación creció más rápido que la actividad económica", explicó Ben King, codirector del informe y responsable del área energética de Rhodium. Según sus cálculos, Estados Unidos emitió 5.900 millones de toneladas de CO₂ equivalente en 2025, unas 139 millones de toneladas más que el año anterior.

King señaló que el invierno de 2025 incrementó la demanda de calefacción, mayormente alimentada por gas natural y combustibles líquidos. A ello se sumó un salto significativo en el consumo eléctrico por parte de centros de datos y operaciones de criptominería, lo que obligó a ampliar la generación de energía, incluso a partir de centrales a carbón.

El encarecimiento del gas natural contribuyó además a un aumento del 13% en la generación eléctrica a partir de carbón, una fuente que había caído casi dos tercios desde su pico en 2007. "No se trata de un gran rebote ni de que el carbón vuelva a dominar el sector, pero sí fue una parte importante del aumento de emisiones", aclaró King.

El informe destacó que la generación de energía solar creció 34%, superando por primera vez a la hidroeléctrica, y que las fuentes sin emisiones ya aportan el 42% de la electricidad en Estados Unidos. No obstante, los analistas advirtieron que el impacto de la eliminación de subsidios a la energía solar y eólica por parte del actual gobierno podría reflejarse en los próximos años.

"Un solo año no define una tendencia", subrayó King, quien sostuvo que será necesario observar los datos futuros para evaluar el impacto pleno de los cambios regulatorios. Antes del regreso de Trump a la Casa Blanca, Rhodium proyectaba que en 2035 las emisiones estadounidenses caerían entre 38% y 56% respecto de los niveles de 2005; ahora, esa reducción prevista sería un tercio menor. (ANSA).