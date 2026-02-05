Clima: lluvias causan 36 muertos en Perú desde inicios de 2026 pese a débil El Niño

Así lo informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) a través de sus redes sociales, especificando que los decesos se han producido por inundaciones, deslizamientos de tierra, corrimientos y la activación de torrentes, especialmente en las zonas más vulnerables de la Sierra.

Las regiones más afectadas son Cajamarca, Ayacucho, Arequipa y Apurímac, donde también se registraron daños significativos en la infraestructura, viviendas destruidas, cultivos comprometidos y serias interrupciones en la viabilidad. Indeci ha activado los protocolos de emergencia y está coordinando con las autoridades regionales y municipales las intervenciones de asistencia para las familias afectadas.

Los expertos, según informa el diario peruano Diario Correo, advierten que un El Niño de débil intensidad no reduce el riesgo de precipitaciones extremas, lo que resalta la alta fragilidad del territorio (ANSA)