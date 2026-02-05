Clima: mal tiempo en Portugal, la comisión electoral confirma el balotaje

La aclaración llega después de que uno de los dos candidatos a la Presidencia de la República, el líder del partido de la derecha radical Chega, André Ventura, pidiera el aplazamiento de las elecciones en todo el territorio nacional.

La CNE aclaró que la ley permite el aplazamiento en las áreas desfavorecidas en las que se reconoció el estado de calamidad natural, pero no hay bases legales para posponer totalmente la segunda vuelta. Por esta razón, aseguran desde la CNE, el escrutinio se llevará a cabo normalmente el domingo por la noche.

Mientras tanto, aumenta el número de municipios que piden la suspensión de las elecciones, mientras Portugal permanece en estado de alerta debido a las inundaciones.

Para la noche de hoy, se preocupa especialmente el nivel de los grandes ríos, en particular el Tajo.

La Protección Civil portuguesa advierte sobre el posible impacto de los desagües de las presas españolas, que a su vez están bajo presión debido al mal tiempo. Además, se prevé la llegada de una nueva depresión, "Marta", la quinta en dos semanas (ANSA).