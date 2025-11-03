Clima: Más de una treintena de ciudades de todo el mundo lanzan una coalición para luchar unidas contra el calor extremo

MADRID, 3 Nov. 2025 (Europa Press) -

Un total de 33 ciudades de todo el mundo, entre las que figuran París (Francia) y Londres (Reino Unido), se han unido al Acelerador de Ciudades Frescas, una coalición que busca tomar medidas "urgentes y coordinadas" para afrontar el calor extremo por el cambio climático de un modo "práctico y basado en la ciencia" por lo que colaborarán, compartirán buenas prácticas y publicarán informes de progreso al respecto.

El Acelerador ha sido presentado este lunes, primer día de la Cumbre Mundial de Alcaldes C40 en Río de Janeiro (Brasil). C40 es una red mundial de alcaldes que impulsan el futuro de la acción climática en ciudades de la que forman parte Madrid y Barcelona. La asociación creó el programa con el apoyo de la Fundación Rockefeller y con el apoyo para su implementación de la Fundación ClimateWorks, la Fundación Robert Wood Johnson, la Fundación Z Zurich, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca e IBM.

A través del Acelerador, las ciudades estudiarán cómo proteger a los residentes ahora mediante el establecimiento de un liderazgo claro en materia de calor, el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana y la garantía de acceso a la refrigeración durante las emergencias en un plazo de dos años.

A su vez, investigarán cómo transformar las ciudades para el futuro mediante la mejora de los estándares de construcción, la expansión de la cubierta arbórea y la sombra urbanas, y la preparación de la infraestructura crítica para el futuro en un plazo de cinco años.

Este programa responde al llamamiento de acción contra el calor extremo del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y apoya la agenda de acción "Combatir el calor" de la COP30, un esfuerzo emblemático para implementar soluciones que aceleren las respuestas locales al calor extremo y promuevan la refrigeración sostenible de las ciudades junto con los gobiernos nacionales.

El director ejecutivo de C40 Cities, Mark Watts, ha incidido en que el calor extremo es "un asesino silencioso y una amenaza global cada vez más urgente". "Al alinearse con el llamado a la acción del Secretario General de la ONU contra el calor extremo, estas ciudades están ayudando a establecer un estándar global sobre lo que significa un liderazgo climático colectivo y audaz", ha reconocido.