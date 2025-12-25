Clima: Millones de personas en EEUU en alerta por clima severo

Las lluvias heladas comenzarán a desplazarse por el norte de Minnesota y Wisconsin esta noche, y alcanzarán Michigan en la mañana del viernes. Más tarde, el sistema avanzará hacia Pensilvania, donde se espera la mayor acumulación de hielo, especialmente en las zonas central y occidental del estado.

En Nueva York, podrían registrarse copos de nieve desde esta noche, con precipitaciones intensas.

Las áreas con mayor acumulación de nieve incluyen Nueva York, el norte de Nueva Jersey, el sur del valle del Hudson y el oeste de Pensilvania, donde podrían registrarse más de 15 centímetros, con picos de hasta 20-23 centímetros en algunos puntos.

En cuanto al hielo, se esperan acumulaciones superiores a los 6 milímetros en el centro de Pensilvania, incluyendo zonas como Johnstown y Clarion. Las autoridades advirtieron a los conductores que extremen las precauciones en las autopistas I-80 y I-70, ante el riesgo de calzadas resbaladizas y cortes de energía por la acumulación de hielo en cables y árboles.

Hasta 5 milímetros de hielo podrían registrarse también en el noreste de Virginia Occidental, gran parte de Pensilvania central y noroccidental, y sectores de Michigan, incluida Detroit, donde se prevén condiciones peligrosas para la conducción en superficies no tratadas.

El episodio se produce en un contexto de marcada inestabilidad climática invernal en Estados Unidos, con eventos simultáneos de lluvias intensas y alertas por inundaciones en la costa oeste, especialmente en California, mientras el centro y el este del país enfrentan condiciones invernales severas que complican la movilidad y elevan el riesgo de interrupciones en servicios básicos.

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, seguir las alertas locales y preparar suministros ante posibles cortes de energía y demoras en el transporte.

