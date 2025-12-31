Clima: Millones despiden 2025 bajo un invierno extremo en EEUU

Según un análisis de NBC News, unos 67 millones de personas permanecen bajo alertas por viento en el noreste del país y Nueva Inglaterra, incluyendo grandes áreas metropolitanas que se extienden desde Washington hasta Boston. Las ráfagas podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora en Boston, 45 km/h en Nueva York y alrededor de 40 km/h en la capital estadounidense.

Al mismo tiempo, cerca de siete millones de personas continúan bajo alertas invernales por el fenómeno conocido como lake effect snow. Las zonas situadas a sotavento de los lagos Erie y Ontario podrían recibir entre 30 y 60 centímetros adicionales de nieve, con acumulaciones puntuales que podrían superar los 90 centímetros, complicando aún más la situación en áreas ya afectadas por tormentas previas.

Ante este escenario, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia el viernes pasado en partes del estado a raíz de una fuerte tormenta de nieve, y amplió la medida a todo el territorio estatal el lunes, ante la persistencia del mal tiempo.

El impacto del temporal también se refleja en el suministro eléctrico. Más de 120.000 personas permanecían sin electricidad desde el martes, según el sitio de seguimiento PowerOutage.us.

La situación más crítica se registraba en Michigan, con más de 45.000 hogares sin energía, mientras que en Nueva York y Pensilvania se contabilizaban más de 17.000 viviendas afectadas en cada estado.

Las condiciones climáticas adversas coinciden con una de las semanas de mayor tráfico del calendario anual, cuando millones de estadounidenses se trasladan por las fiestas de Año Nuevo.

Los fuertes vientos y la nieve ya provocaron importantes alteraciones en el transporte aéreo.

De acuerdo con el sitio de seguimiento FlightAware, hasta esta mañana se habían registrado 755 demoras y 140 cancelaciones de vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos. El domingo, el impacto fue aún mayor, con más de 10.000 vuelos demorados en todo el país. La situación mostró una leve mejora el lunes, cuando las demoras bajaron a menos de 500 vuelos a nivel nacional.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que el sistema de tormentas continuará afectando amplias regiones del noreste en los próximos días, con riesgos asociados a ráfagas intensas, visibilidad reducida y acumulaciones de nieve que podrían dificultar los desplazamientos terrestres y aéreos.

En este contexto, las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones, evitar traslados innecesarios y seguir las indicaciones locales, mientras gran parte del país despide el año bajo uno de los episodios invernales más severos de la temporada. (ANSA)