Clima: nieve en el nordeste de EEUU, Nueva York bloqueada

Neoyorquinos de mayor edad aseguran no recordar un temporal similar desde la década de 1960, mientras el recién electo alcalde, Zohran Mamdani, se vio obligado a adoptar medidas drásticas: cierre de escuelas y oficinas, y restricción del tránsito en puentes y carreteras para vehículos no esenciales.

El gobierno local lanzó un llamado urgente a sus residentes para que permanezcan en casa.

"Pedimos a los neoyorquinos que eviten todos los desplazamientos no esenciales. Por favor, por su seguridad, quédense en casa y no salgan a las calles", exhortó el alcalde.

También el Departamento de Transporte del estado recomendó el teletrabajo: "Si hoy pueden trabajar de forma remota, háganlo". DoorDash, el servicio de entrega de comida más utilizado en el país, suspendió sus operaciones durante toda la noche.

Las autoridades de otros estados afectados emitieron advertencias similares. En Connecticut, el Departamento de Transporte pidió evitar traslados innecesarios: "Quédense en casa y no salgan a la carretera. Si deben hacerlo, reduzcan la velocidad y extremen precauciones".

El Servicio Meteorológico Nacional calificó las condiciones de viaje como "casi imposibles". Más de 5.000 vuelos fueron cancelados y numerosas autopistas permanecen cerradas.

Cientos de miles de personas quedaron sin electricidad en gran parte de la costa este debido al peso de la nieve, que derribó postes y líneas eléctricas: 122.000 usuarios en New Jersey, 99.000 en Massachusetts y 71.000 en Delaware.

La empresa Atlantic City Electric aseguró estar "lista para responder a cualquier contingencia", mientras que Delaware Electric Cooperative describió la situación como "un desastre absoluto", con "innumerables árboles, cables y postes" derribados.

"Llamaremos a compañías de estados vecinos para ayudarnos a restablecer el servicio, un proceso que podría tomar días", advirtió la empresa.

Las escuelas permanecen cerradas en Nueva York, Massachusetts, Rhode Island, Pennsylvania, Delaware, Connecticut y New Jersey. En Washington, la alcaldesa Muriel Bowser retrasó dos horas el inicio de clases, aunque los centros educativos permanecieron abiertos.

En Nueva York, las autoridades escolares informaron que 13 edificios funcionarán como "centros de acogida" para quienes lo necesiten. En algunas zonas podrían acumularse hasta 60 centímetros de nieve antes de que el sistema se aleje.

Las imágenes de lugares emblemáticos como Central Park y el Empire State Building cubiertos de blanco se volvieron virales, al igual que las de neoyorquinos desplazándose por las calles con esquís.

La situación se ve agravada por temperaturas bajo cero y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 110 kilómetros por hora, lo suficientemente fuertes como para derribar árboles y líneas eléctricas. Y el alivio no llegará pronto: otra ola de nieve avanzará sobre el noreste el miércoles, impulsada por un sistema de baja presión conocido como "Alberta clipper". (ANSA).